Por causa de coronavírus, evento do BC em Brasília será fechado

O Banco Central avisou nesta quarta-feira, 11, que o seminário sobre inovações financeiras e tecnológicas que promoverá na quinta-feira, 12, em Brasília será fechado ao público e à imprensa. “A decisão do BC foi tomada como medida preventiva para evitar o risco de propagação do coronavírus”, diz o órgão em nota.

No evento, denominado LiftDay, serão expostas inovações em tecnologia da informação ligadas ao Sistema Financeiro Nacional. A programação conta com a participação do presidente do BC, Roberto Campos Neto, na abertura, e dos diretores Otávio Damaso (Regulação), João Manoel Pinho de Melo (Organização do Sistema Financeiro e Resolução) e Carolina de Assis Barros (Administração) ao longo do dia.

Os debates, discussões e mesas redondas terão início às 9 horas e término às 18 horas e poderão ser acompanhados pelo canal do Banco Central no YouTube.