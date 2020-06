Por causa de celular, grávida mata marido a facadas em Mato Grosso do Sul

Para a polícia, a gestante, que não teve a sua identidade revelada, contou que estava em casa com o homem e um casal de amigos fazendo churrasco e ingerindo bebidas alcoólicas. Ainda de acordo com ela, assim que os amigos foram embora, eles começaram a discutir por conta do celular dela que estava com ele. Na cozinha, foi agredida com dois socos e revidou a agressão com uma faca que estava na pia.