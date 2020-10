Por atraso de salário, atletas do São Caetano decidem não jogar pela Série D

Como forma de protesto, o São Caetano não entrará em campo neste sábado diante do Pelotas, pela Série D do Campeonato Brasileiro. A decisão parte dos jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube, que sofrem com salários atrasados.

“Essa difícil decisão, porém necessária, foi tomada devido ao não recebimento dos honorários dos últimos meses, direito fundamental de todo trabalhador. Por causa dessa situação, que se arrasta pelos últimos meses, definimos por não disputar a próxima partida, para que atitudes sejam tomadas e, desta forma, corrigir o rumo deste time que tanto respeitamos”, escreveu o clube, em nota.

Apesar das dificuldades, no início do mês, o São Caetano sagrou-se campeão da segunda divisão do Campeonato Paulista. Em recente entrevista ao Estadão, Márcio Griggio, diretor de futebol do clube, afirmou que o time precisava fazer “cortes” e “reduzir a folha salarial”.

A reportagem apurou que os atrasos variam de acordo com a função do empregado. Há quem não receba desde agosto, assim como quem não recebe desde junho. A decisão por não entrar em campo foi unânime.

