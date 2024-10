Por apoio na sucessão de Lira, Elmar contraria União Brasil e declara apoio ao PT em Fortaleza

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 18/10/2024 - 21:17 Para compartilhar:

O deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA) continua sua peregrinação na base do PT para conquistar o apoio da legenda na sucessão da presidência da Câmara dos Deputados. O mais recente movimento foi confirmado nesta sexta-feira, 18, com o apoio ao candidato Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza (CE).

Nascimento esteve na capital cearense acompanhado do deputado Antônio Brito (PSD-BA), que também busca agradar ao PT para obter apoio na disputa pela sucessão de Arthur Lira (Progressistas-AL). Elmar e Brito formaram uma aliança improvável para enfraquecer a candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB), apoiado por Lira. Pelo acordo, ambos mantêm suas candidaturas, e quem for ao segundo turno receberá o apoio do outro.

O movimento de Elmar Nascimento contraria o posicionamento de seu próprio partido no estado. Derrotado no primeiro turno, Capitão Wagner (União Brasil), um bolsonarista de carteirinha que disputava o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), declarou apoio a André Fernandes (PL). Wagner é o presidente da legenda no Ceará.

A decisão de contrariar o partido ocorre em meio ao “conta-voto” nos bastidores da Câmara. Aliados de Elmar avaliam que a bancada petista está dividida e que há chances de traição a Lira na reunião da executiva prevista para novembro.

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Odair Cunha (MG), evitou confirmar o apoio, mas já afirmou que o partido tende a apoiar Motta. A declaração incomodou Nascimento, que rapidamente cobrou do Palácio do Planalto para não antecipar a disputa em meio às eleições municipais.

Além do apoio a Evandro Leitão, Elmar Nascimento ainda aposta em encontros com ministros. Nesta semana, jantou com Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e se reuniu na quinta-feira, 17, com Alexandre Padilha (Relações Institucionais).