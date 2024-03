Por 11 votos a 5, União Brasil afasta Luciano Bivar da presidência do partido

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2024 - 17:20 Para compartilhar:

A Executiva Nacional do União Brasil votou nesta quarta-feira, 20, pelo afastamento do presidente interino do partido, Luciano Bivar (PE), acusado de ameaçar de morte o vice da legenda, o advogado Antônio Rueda. Foram 11 votos a favor e 5 contrários. O vice-presidente, Antonio Rueda (PE), assume o comando da sigla.

Apesar do afastamento, Bivar seguirá fazendo parte do União Brasil e, portanto, mantém seu cargo como deputado federal.

Agora, Bivar terá o prazo de cinco dias corridos para apresentar o contraditório, de acordo com o artigo 97 do Estatuto do União Brasil.

Depois, o relatório aprovado será avaliado pelo Conselho de Ética da legenda, que terá o prazo de 60 dias para decidir sobre o afastamento e expulsão em definitivo de Luciano Bivar.

