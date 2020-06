Popyrin vence primeira partida do UTS, torneio idealizado por Mouratoglou

Alexei Popyrin se tornou o primeiro vencedor de uma partida de tênis no Ultimate Tennis Showdown (UTS), neste domingo, na abertura da competição criada pelo técnico francês Patrick Mouratoglou, com regras e códigos que quebram as tradições do esporte.

O australiano (103º no mundo) venceu três dos quatro quartos de 10 minutos em seu duelo contra o francês Elliot Benchetrit (208º).

Disputado com os portões fechados em Biot, na região de Nice, o UTS tem como objetivo cativar os jovens, usando códigos de e-sport.

Dessa forma, os jogadores são autorizados, e até encorajados, a se deixar levar pelas emoções. O ‘coaching’ (interação entre tenista e treinador) é uma parte importante dos duelos e cada participante também tem ‘cartas UTS’, que lhes dão uma vantagem momentânea.

Essas cartas foram usadas neste domingo, na estreia que estava prevista para sábado mas foi adiada devido à chuva, mas a liberdade de esbravejar não foi tão explorada apesar de Benchetrit ter jogado sua raquete no chão uma vez.

A fórmula dispensa inúmeros elementos que fizeram do tênis um dos grandes esportes: o código de conduta, o público, a mídia, as tradições e algumas regras.

Com portões fechados, o torneio pode ser visto na televisão com um formato audiovisual inovador.

Nesta primeira edição jogarão Dominic Thiem (3º do mundo), Stefanos Tsitsipas (6º), Matteo Berrettini (8º), David Goffin (10º), Benoît Paire (22º), Richard Gasquet (50º), Feliciano López (56º), Lucas Pouille (58º), Alexei Popyrin (103º) e Dustin Brown (239º).

A competição é disputada em cinco finais de semana consecutivos, com 10 partidas em cada um deles. Primeiro, há uma fase de campeonato e depois uma fase de eliminação direta.

