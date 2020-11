‘Populismo de Trump não era o caminho certo’, diz Berlusconi

ROMA, 10 NOV (ANSA) – O ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi afirmou nesta terça-feira (10) que o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos deixou claro que o populismo de Donald Trump “não era o caminho certo”.

“A vitória de [Joe] Biden mostrou que o populismo de Trump não era o caminho certo, apesar dos indiscutíveis sucessos na economia, como os impostos”, afirmou o italiano durante entrevista no talk show “DiMartedì”.

Segundo Berlusconi, “nos Estados Unidos há, acima de tudo, uma laceração profunda que o presidente Biden certamente terá de remendar”.

O ex-premiê aproveitou para explicar que até as democracias do Ocidente, incluindo a da Itália, precisam dessa mesma reparação.

“É um compromisso que aqui na Itália deve preocupar a maioria e a oposição: devemos deixar de lado os venenos e as polêmicas e voltar a pensar como um grande país, grande e unido”, enfatizou o líder do Forza Itália.

De acordo com as projeções da imprensa americana, Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos nas eleições de 3 de novembro. Trump, no entanto, se recusa a reconhecer a derrota e alega ser vítima de fraude eleitoral, apesar de não apresentar provas legais.

Desde as eleições de 2016, Berlusconi sempre foi muito citado nos EUA por ter uma trajetória parecida com a de Trump: um empresário de sucesso, rico, envolvido em muitas polêmicas – especialmente com as mulheres – e que se tornou o líder político de uma nação. (ANSA)

