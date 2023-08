CE: Aluno é atingido por aparelho de academia e corre risco de não voltar a andar

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 05/08/2023 - 15:18 Compartilhe

Um aluno de uma academia em Juazeiro do Norte (CE) foi parar no hospital após um equipamento de musculação atingir as costas dele, na sexta-feira, 4. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o homem senta no local onde fica o apoio para os pés do equipamento, chamado de ‘hack squat’ e usado para praticar agachamentos. Poucos segundos depois, a máquina desaba sobre ele.

“Um aluno veterano que estava praticando seu exercício em uma máquina com carga, o mesmo sentou-se para descansar na plataforma, o qual seria para o apoio dos pés. De forma acidental, a máquina soltou-se caindo sobre o aluno”, explicou a academia em nota.

Segundo a academia onde ocorreu o acidente, o homem foi atendido por funcionários do local, que são capacitados para agir em emergências como essa. O aluno está internado no Hospital Santo Antônio, em Barbalha (CE).

Em nota, o hospital informou que o paciente está internado em situação estável, fora da UTI (Unidade de Terapia Intensiva). De acordo com o coordenador da neurocirurgia,o neurocirurgião João Ananias, o paciente deve passar por cirurgia neste final de semana para estabilização da coluna.

“Foi um trauma de grande proporção, um trauma grave, a gente vai estabilizar para que o paciente possa sentar e depois ver medidas de reabilitação”, explicou o médico.

Ainda conforme o neurocirurgião, a lesão na coluna afetou a mobilidade das pernas. “A possibilidade [de ele voltar a andar] é pequena. Claro que depois vamos fazer uma ressonância para poder ver isso”, afirmou.

O que diz a academia

Em uma nota divulgada nas redes sociais, a academia afirmou que está “disponível para esclarecimentos legais” sobre o acidente.

“O aparelho em questão se encontrava em perfeito estado de funcionamento, visto que, a máquina foi adquirida a menos de 60 dias. Salientamos que, são efetuadas manutenções periódicas em todos os maquinários”, informou a empresa, que ressaltou ter sido vistoriada recentemente.

“O aluno encontra-se hospitalizado e a academia não se ausentou nem irá se ausentar de suas respectivas responsabilidades”, destacou a academia.

Atenção, imagens fortes: