População russa faz fila em bancos e caixas eletrônicos

Diante das últimas sanções aplicadas à Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia, a população russa fez fila nesta segunda-feira em caixas eletrônicos e agências bancárias na busca por rublos e dólares.

EUA e países da União Europeia estudam formas de reduzir a capacidade do Banco Central russo de usar suas reservas em moeda estrangeira, como a exclusão das instituições financeiras do país do sistema global de pagamentos. Por isso, a população russa, com medo de não conseguir usar seus cartões, saiu em busca de cédulas.

O Banco Central Europeu (BCE) constatou a “quebra ou provável quebra” da filial europeia do banco russo Sberbank, um dos maiores do país. O motivo seriam as retiradas “significativas” de depósitos em meio à crise na Ucrânia e a sanções ocidentais.

Também nesta segunda, o rublo, moeda da Rússia, apresentou queda recorde de 27% em relação ao dólar. Essa redução já é uma consequência das últimas sanções ao país.

Com informações da AFP, Reuters e Folha.

