População de Serra da Saudade (MG) é a menor do país, mostra Censo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 15:25 Compartilhe

Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o município com a menor população do país, com apenas 833 moradores. É o que mostram os resultados do Censo 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cidade, segundo dados, fica no centro-oeste mineiro, na região do Alto São Francisco, distante 270 quilômetros da capital de Minas e 650 quilômetros de Brasília.

+ População do Brasil passa de 203 milhões, mostra Censo 2022

Em segundo lugar no ranking, aparece Borá (SP), com 907 moradores, seguido de Anhanguera (GO), com registro de 924 pessoas.

A população do Brasil é de 203.062.512, um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010. Em termos de estado, os com maior número de moradores por domicílio continuam sendo Amazonas (passando de 4,36, em 2010, para 3,64, em 2022) e Amapá (de 4,26 para 3,63). Já os estados com as menores médias são Rio Grande do Sul (2,54), Rio de Janeiro (2,60) e Espírito Santo (2,67). O Censo 2022 mostra que a população do Brasil atingiu 203,062.512 pessoas, com aumento de 12,3 milhões desde a última coleta, feita para o Censo 2010. A diferença, de 6,5%, significa que o crescimento médio da população nos últimos anos foi de 0,52%, o menor registrado no país desde 1872, quando foi realizado o primeiro censo do país. Com informações da Agência Brasil

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias