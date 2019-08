Valesca Popozuda nega crise financeira e explica mudança de apartamento

Valesca Popozuda esclareceu a Leo Dias, do UOL, o motivo de ter deixado seu apartamento no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), para ir morar no bairro de Abolição, no subúrbio da cidade. A cantora negou a informação noticiada pelo jornal Extra de que estaria em uma crise financeira e explicou que fez a mudança para acompanhar a mãe que está em tratamento de um câncer. “Senti necessidade de estar mais presente da pessoa mais importante da minha vida nesse momento”, disse Valesca a Leo Dias.

Valesca ainda negou que sua carreira esteja “afundando” conforme noticiado e disse que tem cumprido sua agenda de shows.

A cantora disse que outro motivo para deixar sua residência foi um problema na estrutura do seu apartamento, devido as fortes chuvas.

Valesca revelou que já morava com a mãe há um tempo e que não liga pelo novo local. “Não vejo diferença em subúrbio, Zona Sul ou Zona Norte. O importante é estarmos com quem a gente ama e fazer as melhores escolhas para nós”, explicou.

