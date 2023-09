‘Poor Things’, do grego Yorgos Lanthimos, fatura Leão de Ouro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/09/2023 - 16:50 Compartilhe

VENEZA, 9 SET (ANSA) – O filme “Poor Things” (“Pobres Criaturas”, em tradução livre), do diretor grego Yorgos Lanthimos, venceu o Leão de Ouro na 80ª edição do Festival de Cinema de Veneza, que terminou neste sábado (9).

A produção é protagonizada por Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo e se baseia em um romance homônimo do autor escocês Alasdair Gray. O longa é tratado como uma espécie de “Frankenstein” moderno.

A obra estava entre as favoritas ao principal prêmio da mostra e já havia recebido críticas muito positivas.

A comédia narra a história de Bella Baxter (Stone), uma mulher que morre e é ressuscitada graças ao implante de um cérebro infantil.

Entre outros vencedores da cerimônia em Veneza, o drama japonês “Evil Does Not Exist” (“O Mal Não Existe”), do cineasta Ryusuke Hamaguchi, ficou com o prêmio especial do júri.

Já o Troféu Volpi de melhor atriz foi entregue para Cailee Spaeny, grande estrela de “Priscilla”, de Sofia Coppola, e Peter Sarsgaard, de “Memory”, venceu entre os homens.

O italiano Matteo Garrone, por sua vez, ganhou o Leão de Prata de melhor diretor por “Io Capitano”, que retrata a história de um adolescente senegalês que tenta chegar à Europa.

O filme dirigido por Garrone também ficou com o Prêmio Marcello Mastroianni de jovem ator emergente, entregue Seydou Sarr. (ANSA).

