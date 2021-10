‘Ponto de um quase enjoar do outro’, diz MC Guimê sobre casamento com Lexa durante pandemia

MC Guimê e Lexa conquistam cada vez mais os fãs quando publicam fotos juntos, declarando seu amor um pelo outro. Porém, a pandemia foi um divisor de águas na convivência do casal, segundo o funkeiro em entrevista ao TV Fama.

“Antes, com a correria dos shows a gente se via poucas vezes por mês. Quando um chegava, o outro estava saindo. E aí agora ficamos muito mais juntos, a ponto de um quase enjoar do outro”, declarou ele. Mesmo com o excesso de convivência, os dois continuam firmes e fortes juntos.

