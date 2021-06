Ponte Preta x Cruzeiro. Onde assistir, prováveis times e desfalques Os dois times lutam pela primeira vitória na Série B e para sair da zona do rebaixamento

Ponte Preta e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira, 16 de junho, às 21h30, em Campinas, pela quarta rodada da Série B do Brasileiro. Os dois times ainda não venceram na competição e estão na zona do rebaixamento, ambos com apenas um ponto. A Macaca está na 17ª posição, enquanto os mineiros ocupam a 19ª colocação.

A Raposa tenta amansar o seu ambiente interno, a pressão da torcida, que vê o time mal em campo e repetindo o péssimo início de competição de 2020. Pelos lados da Ponte, Gilson Kleina luta para por a equipe paulista nos eixos e evitar ficar de fora mais um ano da luta pelo acesso.

Kleina não terá Rafael Santos, emprestado pelo Cruzeiro e por isso não poderá jogar contra a Raposa. Outros desfalques são volante Léo Naldi, lesionado, e o atacante Niltinho que foi liberado para resolver problemas particulares.

Na Raposa, Mozart Santos relacionou Ariel Cabral e Marcinho para o jogo. A dupla não estava sendo aproveitada pelo ex-técnico Felipe Conceição. Outra novidade é Giovanni Piccolomo, que pode reestrear com a camisa celeste. Jadson está suspenso, pois foi expulso contra o Goiás, ainda no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

PONTE PRETA X CRUZEIRO

Data: 16 de junho de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves eAndre da Silva Bitencourt (ambos do RS)

Onde assistir: Globo Minas, SporTV e Premiere

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM, Super FM

PONTE PRETA (Técnico:Gilson Kleina)

Ygor Vinhas, Cleylton (Fábio Sanches), Ednei e Ruan Renato; Felipe Albuquerque (Kevin), Dawhan, Locatelli, Camilo e Jean Carlos; Moisés e João Veras (Renatinho ou Paulo Sérgio).

Desfalques: Rafael Santos(não pode jogar por força de contrato), Léo Naldi (lesionado) e Niltinho (liberado para resolver problemas particulares)

CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)

Fábio; Rômulo (Joseph), Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Flávio, Matheus Barbosa e Marcinho (Bruno José); Rafael Sobis, Airton e Guilherme Bissoli

Desfalque. Jadson (suspenso)

