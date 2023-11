Ponte Preta vive expectativa de ter força máxima em confronto direto na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/11/2023 - 16:35 Para compartilhar:

Restando apenas três jogos para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta vive expectativa para contar com força máxima. Apesar da última derrota para o Avaí, por 1 a 0, ao menos o técnico João Brigatti não tem nenhum desfalque por suspensão. Além disso, o zagueiro Edson e o meia Gabriel Santiago serão reavaliados pelo departamento médico.

Edson sofreu uma entorse no tornozelo durante a última semana e desfalcou o time diante do Avaí. O mesmo aconteceu com Gabriel Santiago, que teve um desconforto muscular. Ele foi preservado no treino de sexta-feira e também não foi relacionado.

Diante do Avaí, Castro formou dupla com Fábio Sanches, com Thomás Kayck ficando no banco. No setor criativo, Elvis ficou com a vaga de Santiago. O único desfalque certo para a reta final é o zagueiro Mateus Silva, que passou por uma cirurgia no ombro e só voltará na próxima temporada.

Com a derrota para o Avaí, a Ponte Preta permaneceu com 35 pontos e entrou na zona de rebaixamento, em 17º lugar. Está à frente de Chapecoense, com 33, mas que ainda joga na rodada, Londrina, com 28, e ABC, com 21, que também entra em campo.

A Ponte Preta agora se prepara para um duelo direto com o Tombense, que tem 37 pontos, no sábado, às 18h, no Almeidão, em Tombos (MG), pela 36ª rodada. Os dois últimos jogos serão diante de Juventude (fora) e CRB (casa).

