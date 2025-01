Ponte Preta visita a Inter de Limeira para superar frustração no Paulistão

Depois de um empate frustrante sem gols contra a Portuguesa no último jogo, a Ponte Preta tem outro desafio pela frente. Ainda invicta no Campeonato Paulista, o time de Campinas vista a Inter de Limeira, que, por sua vez, ainda não venceu no estadual. O duelo acontece neste sábado, às 16h, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, na abertura da quarta rodada.

Mesmo com dois jogadores a mais no segundo tempo, o time de Alberto Valentim não conseguiu balançar as redes diante da Portuguesa. O empate freou a empolgação da torcida, após boas apresentações na vitória sobre o Novorizontino (1 a 0) e no empate contra o Santos (1 a 1).

A Ponte Preta aparece em terceiro lugar do Grupo D, com cinco pontos, um a menos que o São Bernardo, vice-líder com seis. Quem lidera a chave é o Palmeiras, com sete.

Do outro lado, a Inter de Limeira busca sua primeira vitória. Com dois empates em dois jogos, Guarani (0 a 0) e Novorizontino (1 a 1), o time de Felipe Conceição ainda tem um jogo a menos que os demais, da primeira rodada contra o São Paulo, que foi remarcado para fevereiro, uma vez que o time da capital estava em pré-temporada nos Estados Unidos. A Inter é a terceira colocada do Grupo A, atrás do Mirassol, com seis, e do Corinthians, que lidera com nove pontos.

O técnico Alberto Valentim tem apenas uma dúvida no time campineiro. O zagueiro Artur sentiu um desconforto muscular e foi substituído no intervalo contra a Portuguesa. Caso não reúna chances de jogo, Castro deve ser acionado para compor a linha defensiva ao lado de Saimon. A novidade fica por conta do zagueiro chileno Vicente. Ele já foi regularizado e pode ser opção no banco de reservas.

Do outro lado, o técnico Felipe Conceição ainda não terá o volante Lucas Bochecha, lesionado. Entretanto, o treinador conta com um novo reforço, o volante Ramon Carvalho. Regularizado, o jogador está relacionado e pode fazer sua estreia contra o ex-time. No mais, Conceição não deve mexer na espinha dorsal do time, mantendo a linha de três zagueiros.

Felipe Conceição ainda espera contar por mais tempo dois reforços, que ainda estão abaixo na questão física: Alex Sandro e Carrillo. Eles foram os últimos apresentados e precisam de mais tempo para condicionamento físico.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA X PONTE PRETA

INTER DE LIMEIRA – André Luiz; Roberto Rosa, Gui Mariano e Eduardo Porto; Felipe Albuquerque, Iba Ly, Marlon e Juan Tavares; Albano, Rafael Silva e Leocovick. Técnico: Felipe Conceição.

PONTE PRETA – Diogo Silva; Saimon, Emerson e Artur (Castro); Maguinho, Léo Oliveira, Dudu, Serginho, Pedro Vilhena e Danilo Barcelos; Jean Dias. Técnico: Alberto Valentim.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).