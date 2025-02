Ponte Preta vence Mirassol nos acréscimos, segue no G-2 e pressiona o Palmeiras no Paulistão

Com muita emoção, a Ponte Preta conquistou a quarta vitória seguida no Paulistão. Na noite desta quarta-feira, superou o Mirassol por 2 a 1, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela nona rodada. O segundo tempo teve dois gols relâmpagos, pênalti defendido e gol nos acréscimos.

Com o resultado, a Ponte Preta, que vinha de vitória importante no dérbi com o Guarani, por 2 a 0, chega a 18 pontos e se mantém na vice-liderança do Grupo D, atrás apenas do São Bernardo (19), que venceu o Noroeste por 3 a 2. O resultado pressiona ainda mais o Palmeiras, terceiro colocado com 13 e que enfrenta a Inter de Limeira na quinta-feira.

O Mirassol perdeu a chance de se classificar antecipadamente, mas segue em situação confortável no Grupo A. Tem 16 pontos, em segundo lugar, à frente do Botafogo, com dez, que já atuou na rodada. Quem lidera a chave é o já classificado Corinthians.

Com o campo pesado por conta da chuva, o primeiro tempo começou sem muita emoção. Depois da metade, porém, a Ponte Preta melhorou e teve chegadas mais perigosas, principalmente com bolas paradas. Arthur levou perigo ao completar escanteio de cabeça, mas para fora. Jean Dias, de falta, também obrigou Alex Muralha a fazer boa defesa.

A chance mais perigosa do Mirassol veio no último lance antes do intervalo. Reinaldo arriscou de longe e só não fez o gol porque Diogo Silva fez uma grande defesa.

Se o gol não saiu no primeiro tempo, a etapa final reservou fortes emoções em apenas seis minutos. Aos 40 segundos, Jean Dias recebeu na meia-lua, girou e pegou de primeira para marcar um belo gol, no cantinho.

Entretanto, não deu tempo para comemorar. Aos três minutos, Reinaldo cruzou da esquerda, Emerson tentou tirar, mas acabou encobrindo o próprio goleiro. Um minuto depois, Sérgio Raphael derrubou Iury Castilho na área e o Mirassol teve chance para virar. Em noite inspirada, porém, o goleiro Diogo Silva evitou o pior ao acertar o canto direito e defender a cobrança rasteira de Iury Castilho.

Depois desse começo intenso, o jogo normalizou novamente e os dois times seguiram em busca da vitória. O jogo voltou a esquentar nos minutos finais. O Mirassol tentou as bolas paradas e levou certo perigo em cobranças de falta de Diego Gonçalves e Reinaldo.

A Ponte Preta também assustou ao balançar a rede com Maguinho, mas o impedimento foi marcado. O mesmo aconteceu com o Mirassol: Matheus Davó completou cruzamento para o gol, mas a arbitragem anulou porque a bola já tinha saído.

Momentos depois de o Mirassol ter o gol anulado, a Ponte Preta fez o gol da vitória. Em rápido contra-ataque, Maguinho ficou com a bola dentro da área e cruzou para a pequena área, encontrando Dudu, que só escorou de cabeça e definiu o placar.

A Ponte Preta é a primeira a voltar a campo para a décima rodada. No sábado, às 16h, recebe o Botafogo no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Depois, completa a primeira fase contra São Paulo (fora) e Red Bull Bragantino (casa).

O Mirassol joga só na segunda-feira, às 20h, em visita ao Novorizontino no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Os últimos dois jogos serão diante de Red Bull Bragantino (fora) e Palmeiras (casa).

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 2 PONTE PRETA

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura (Diego Gonçalves) e Gabriel (Roni); Clayson (Chico Kim), Negueba (Léo Gamalho) e Iury Castilho (Davó). Técnico: Eduardo Barroca.

PONTE PRETA – Diogo Silva; Pacheco (Bruno Lopes), Sérgio Raphael, Artur e Danilo Barcelos; Léo Oliveira (Maguinho), Emerson, Lucas Cândido e Pedro Vilhena (Dudu); Victor Andrade (Éverton Brito) e Jean Dias (Luiz Felipe). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS – Jean Dias, a 1, e Emerson, contra, aos dois, e Dudu, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Sérgio Raphael, Emerson, Léo Oliveira e Alberto Valentim (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Renan Pantoja de Quequi.

RENDA – R$ 52.460,00.

PÚBLICO – 2.331 torcedores.

LOCAL – Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).