Ponte Preta vence Londrina no sufoco e chega embalada para o dérbi na Série B

A Ponte Preta chega embalada para o ‘Dérbi 206’ contra o arquirrival Guarani. Na noite desta sexta-feira, em um dos jogos que movimentou a 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time campineiro venceu o Londrina, por 1 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, completando o quarto jogo sem derrota, se afastando ainda mais da zona de queda. Depois de abrir o placar no começo do jogo com Eliel, os donos da casa apenas se defenderam e ainda viram o VAR anular um gol adversário nos acréscimos da segunda etapa.

Com o resultado, a Ponte Preta foi aos 31 pontos e aparece na 13ª colocação, abrindo seis da zona de rebaixamento. Já o Londrina conheceu a terceira derrota seguida e está na 19ª colocação, com apenas 20 pontos, correndo sérios riscos de rebaixamento.

A Ponte Preta começou a partida de forma avassaladora e abriu o placar logo aos dois minutos. Maílton recebeu pela direita, invadiu a área e rolou para Eliel, que chegou chutando para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Neneca. A resposta do Londrina veio aos 23, quando Marcos Pedro arriscou um chute venenoso, mas Pedro Rocha conseguiu fazer a defesa.

Depois disso, o duelo seguiu equilibrado e a Ponte Preta voltou a levantar a torcida aos 26 minutos, em uma cobrança de falta de Paulo Baya que saiu por cima do gol. Já aos 34, o Londrina levou perigo em um chute de Iago Dias que desviou em Feliphinho e saiu tirando tinta da trave.

Na volta do intervalo, o Londrina fez uma verdadeira blitz na área adversária em busca do gol de empate. A melhor chance veio aos dez minutos. Dentro da área, Everton tocou de calcanhar para Paulinho Moccelin, que bateu cruzado e levou perigo ao gol de Pedro Rocha. No lance seguinte, Ariel também teve sua chance, mas a bola não entrou.

Depois de alguns sustos, a Ponte Preta quase ampliou com Paulo Baya. Aos 20 minutos, o atacante chutou de fora da área e por muito pouco não contou com a ajuda do morrinho artilheiro, mas a bola acabou parando na trave. Nos minutos finais, o Londrina chegou a empatar com Paulinho Moccelin, em um verdadeiro golaço no qual dominou no peito e bateu de primeira, mas como houve um toque de mão na jogada, o árbitro invalidou o gol. Por isso, o time paulista venceu mesmo por 1 a 0.

Os times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 26ª rodada da Série B. Na sexta-feira (dia 1º), o Londrina recebe o Tombense, no Estádio do Café, às 21h30. Já no sábado (dia 2), a Ponte Preta tem um dérbi campineiro pela frente diante do Guarani, fora de casa, no estádio Brinco de Ouro, às 18h.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 0 LONDRINA

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches e Maílton (Ramon Carvalho); Feliphinho, Felipe Amaral (Tales), Gabriel Silva (Thomás Kayck) e Elvis (Everton); Paulo Baya e Eliel (Igor Torres). Técnico: Pintado.

LONDRINA – Neneca; Ezequiel, Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; Moisés Gaúcho (Victor Hugo), João Paulo, Fabrício Bruno (Paulinho Moccelin) e Higor Leite (Ariel); Everton (Zé Vitor) e Iago Dias (Peu). Técnico: Eduardo Souza.

GOL – Eliel, aos dois minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Elvis, Luiz Felipe, Mateus Silva, Ramon Carvalho e Thomás Kayck (Ponte Preta); Fabrício Baiano, Gabriel, João Paulo e Victor Hugo (Londrina).

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA – R$ 46.880,00.

PÚBLICO – 3.554 total.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).





