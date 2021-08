Ponte Preta vence bem o Brusque e se afasta do Z-4 Com a vitória, a Macaca abre vantagem da zona de rebaixamento. Já o Quadricolor chega ao sexto jogo sem vencer

No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta venceu o Brusque pelo placar de 3 a 0. Parte do resltado foi construída toda na primeira etapa. O primeiro gol foi marcado de cabeça por Rodrigão, após cobrança de escanteio. O segundo foi feito por Fessin, que aproveitou rebote dentro da área. A fatura foi fechada na etapa complementar, em pênalti cobrado por Moisés. Com resultado, a Macaca sobe para 22 pontos ganhos e assume a 15ª colocação na classificação. Já o Quadricolor permanece com 25 pontos, e fica estacionado no 13º lugar da tabela.

CALENDÁRIO

Na próxima rodada, a equipe do Brusque recebe o Londrina, no Augusto Bauer, dia 28 de agosto. No dia seguinte (29 de agosto), o time da Ponte Preta visita o Vasco da Gama, no estádio de São Januário.

O jogo

PRIMEIRO TEMPO

PONTE PRETA ACERTA A TRAVE NO COMEÇO DA PARTIDA

Jogando em casa, a Ponte Preta não queria dar sopa para o azar e foi quem logo no início da partida tratou de criar a oportunidade mais perigosa. Aos 6 minutos, em cobrança de falta, Moisés levantou a bola na área, Cleyton desviou de cabeça e a trave salvou o Brusque de tomar o gol.

BRUSQUE TAMBÉM CRIA CHANCE, MAS QUEM FAZ O GOL É A PONTE

Os dois times até tentavam buscar o ataque, mas as defesas não permitiam que chances perigosas fossem criadas. Quem quebrou isso foi o time do Brusque, aos 20 minutos. Garcez avançou pelo lado esquerdo, passou por dois marcados e bateu forte, mas o goleiro Ivan conseguiu evitar o gol do time catarinense.

A resposta da Ponte veio minutos depois e com bola na rede. Aos 26, após cobrança de escanteio, Niltinho levantou na área, o centroavante Rodrigão subiu e cabeceou para inaugurar o marcador do Moisés Lucarelli: 1 a 0 para Macaca.

BRUSQUE TENTA O EMPATE; A PONTE AUMENTA A VANTAGEM

O Brusque foi para cima com tudo em busca do empate. E outra vez com Garcez quase fez o gol. O atacante do time Quadricolor partiu da esquerda, cortou para o meio e bateu buscando o canto, mas Ivan estava bem colocado e fez ótima defesa, aos 35.

Aos 37, a resposta da Ponte Preta veio de novo em forma de gol. Moisés partiu pelo lado esquerdo e cruzou. Airton tentou cortar, mas Fessin estava esperto e aproveitou que a bola sobrou limpa e empurrou para o fundo da rede: 2 a 0 para Ponte Preta.

SEGUNDO TEMPO

BRUSQUE CRIA GRANDES CHANCES

O Brusque voltou do intervalo com “sangue nos olhos” para tentar diminuir o mais rápido possível a desvantagem. E quase conseguiu! Aos 5 minutos, a defesa da Macaca cortou mal, Rodolfo Potiguar acertou um belo arremate, mas Ivan estava muito bem colocado para fazer uma gigantesca defesa.

A pressão continuou e, aos 9 minutos, foi a vez da trave e, de novo, o goleiro Ivan salvarem a Ponte Preta. Bruno Alves cobrou a falta curta e Toty cruzou. Bem colocado no segundo pau, Garcez cabeceou, mas a bola explodiu na trave. No rebote, Thiago Alagoano chutou, mas Ivan fez grande defesa.

PÊNALTI DUVIDOSO, VAR NÃO FUNCIONOU E GOL DA PONTE

Parecia que o Brusque conseguiria encontrar o seu gol, mas aos 29 minutos o árbitro marcou uma penalidade para a Ponte Preta. Nas imagens, ficou a dúvida se foi dentro ou fora da área. O VAR, que foi colocado para atuar na Série B durante o segundo turno, acabou dando defeito e não funcionou. Foi mantida a decisão de campo, o pênalti foi batido por Moisés e convertido: 3 a 0 para Macaca.

IVAN VOLTA A SALVAR A PONTE, QUE VENCE O JOGO

O Brusque mostrou-se um time brioso e continuou a buscar o gol para tentar diminuir o prejuízo. Mas Ivan estava numa noite iluminada. Em cobrança de escanteio, Ianson desviou, Thiago Alagoano, livre de marcação, finalizou, mas o goleiro da Ponte Preta estava lá para efetuar a defesa e garantir os 3 a 0 para Macaca.

