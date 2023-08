Ponte Preta vai atrás de reabilitação e Ceará foca em encostar no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 6:00 Compartilhe

Sem ganhar há cinco jogos e focada em desencantar nas mãos do técnico Pintado, que ainda não saiu vitorioso desde o seu retorno, a Ponte Preta buscará a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo, em um dos dois jogos que irão movimentar a disputa da 22ª rodada.

Atualmente com 23 pontos, a Ponte Preta está na parte intermediária da tabela e bem mais próxima da zona de rebaixamento do que da faixa de acesso. Focado em sair dessa situação complicada, o time campineiro recebe a Chapecoense, no estádio Moisés Lucarelli, às 15h30. O rival vem em uma situação ainda mais complicada, com apenas 19 pontos, dentro do Z-4.

Mais tarde, às 18h, Ceará e ABC fazem um duelo dos opostos na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Mesmo sem vencer há três partidas, o time cearense tem 30 pontos e tenta se aproximar do G-4. Já o adversário é lanterna com apenas 13 pontos em 21 jogos e precisa de uma reação o quanto antes para não acabar rebaixado.

A 22ª rodada será encerrada com mais três jogos na segunda-feira à noite. Destaque para o Vitória. que tentará continuar na briga pela liderança.

CONFIRA OS JOGOS DA 22ª RODADA:

Domingo

15h30

Ponte Preta x Chapecoense

18h

Ceará x ABC

Segunda-feira

18h

Juventude x Vila Nova

20h

Atlético-GO x Tombense

Londrina x Vitória

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias