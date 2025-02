Ponte Preta terá dois desfalques e um retorno para tentar manter embalo no Paulistão

Nas mãos do técnico Alberto Valentim, a Ponte Preta vem sendo uma das sensações do Paulistão nestas últimas rodadas. Afinal, embalou quatro vitórias seguidas – diante de Água Santa, Noroeste, Guarani e Mirassol – e se colocou de vez na briga pela classificação do Grupo D, que é a chave mais equilibrada desta primeira fase.

O São Bernardo é líder com 19 pontos, seguido pela Ponte Preta com 18. Por isso, a partir de agora, todos os jogos pela frente serão decisões para o time campineiro chegar ao mata-mata. Apenas os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas de final.

O próximo desafio da Ponte Preta será contra o Botafogo-SP, no sábado, às 16h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Para o duelo, Alberto Valentim terá que lidar com duas baixas por suspensão. São eles: o zagueiro Emerson e o volante Léo Oliveira, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 contra o Mirassol.

Por outro lado, o zagueiro Saimon, expulso no clássico contra o Guarani, cumpriu suspensão na rodada passada e volta a ficar à disposição. No mais, o meia Elvis e o atacante Jeh são as únicas baixas, entregues ao departamento médico.

Nas duas últimas rodadas, a Ponte Preta visita o São Paulo, no Morumbis, no dia 19 e depois, encara o Red Bull Bragantino, em casa, no dia 23.