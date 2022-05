Ponte Preta tem volta de dois titulares para jogo contra o Sport

Na próxima terça-feira, a Ponte Preta vai até o Recife (PE) buscar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Sport. Para o jogo no estádio da Ilha do Retiro, o técnico Hélio dos Anjos tem retorno de dois titulares.

O volante Ramon e o atacante Danilo Gomes cumpriram suspensão no empate sem gols com a Chapecoense, na última terça-feira, em Campinas, e voltam. Matheus Anjos e Pedro Júnior são os principais candidatos a saírem do time.





Por outro lado, Hélio dos Anjos não vai poder contar com o zagueiro Thiago Lopes, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra a Chapecoense. O experiente Fabrício e o jovem DG são as opções. “A gente está fazendo bons jogos, mas falta o resultado. Então vamos trabalhar para ser mais efetivos e voltar com um placar positivo do Recife”, disse o meia Fessin.

Sem vencer há quatro partidas, a Ponte Preta corre o risco de terminar a nona rodada na zona de rebaixamento da Série B. Neste momento, o time está na 14ª colocação, com nove pontos.