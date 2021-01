Ponte Preta tem débitos em aberto com o elenco e gerente de futebol explica situação Alex Brasil comentou fato que fez plantel não conceder mais entrevistas e coletivas até o acerto referente a direitos de imagem

O momento financeiro da Ponte Preta em relação a conseguir cumprir os compromissos é delicado. Ao ponto de, na última semana, o elenco ter decidido não dar mais entrevistas nos jogos ou coletivas em protesto as dívidas do clube para com eles.

Para esclarecer o tema, o gerente de futebol, Alex Brasil, admitiu o problema em entrevista coletiva agregando que, apesar das dificuldades impostas pela pandemia, esforços estão sendo feitos para que as verbas sejam devidamente pagas.

Alex falou também sobre como foi o tom da conversa direta feita entre atletas e a diretoria na última quinta-feira (7) no CT para tratar da questão financeira:

– Esses débitos realmente existem e nessa conversa foram colocadas algumas situações internas. É um momento em que todos os clubes do país vivem essa dificuldade, mas eu tenho visto empenho da direção para colocar as contas em dia, não só dos atletas, mas também dos funcionários do clube. Isso é uma coisa que tem sido trabalhada internamente dia e noite e eu tenho certeza que esse problema será solucionado o quanto antes para que a gente possa navegar com a maior tranquilidade possível esse ano.

Nesse momento, segundo informação do portal ‘ge’, os débitos em aberto seriam de três meses de direito de imagem, nove parcelas do acordo de redução em 25% dos direitos por conta da pandemia além de 13°, férias e premiações por vitórias. Na questão do salário que consta em Carteira de Trabalho, a situação estaria regularizada.

