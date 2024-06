Ponte Preta tem cinco pendurados para o dérbi contra o Guarani na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/06/2024 - 18:04 Para compartilhar:

O Ceará não é a única preocupação de Nelsinho Baptista para o jogo desta terça-feira, no Moisés Lucarelli, pela Série B. O número de jogadores pendurados também mexe com a cabeça do treinador da Ponte Preta.

Cinco jogadores estão com dois cartões amarelos e desfalcam a Ponte no dérbi do próximo domingo, contra o Guarani, se forem advertidos diante do Ceará: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Gabriel Risso, Emerson Santos e Matheus Régis.

Todos eles, inclusive, devem ser titulares diante do Ceará. O meia Élvis era outro que estava pendurado, mas recebeu o terceiro amarelo na derrota para o Botafogo-SP e cumpre suspensão.

A provável escalação da Ponte Preta é: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Castro, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson Santos, Ramon e Dodô; Matheus Régis, Jeh e Iago Dias.

Na beira da zona de rebaixamento da Série B, a Ponte Preta tem os mesmos 12 pontos do Amazonas, levando vantagem nos gols marcados (11 a 9).