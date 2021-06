Ponte Preta supera o CSA em casa e conquista primeira vitória na Série B

A Ponte Preta desencantou e finalmente conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série B. Na tarde desta quarta-feira, recebeu o CSA no estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada, e venceu por 2 a 1. Esta foi a primeira vez que o time campineiro marcou dois gols em uma partida na competição.

A Ponte era o único time que não tinha vencido nesta edição e agora está invicta há três jogos. Continua na última colocação, mas agora com seis pontos, encostando nos concorrentes. O CSA segue com oito pontos, no meio da tabela, e volta a perder após três jogos.

Como disse o técnico Gilson Kleina durante a semana, a Ponte Preta precisaria usar a “força do Moisés Lucarelli” e jogar com raça para conquistar o resultado positivo. E foi isso que aconteceu, até porque o time teve um primeiro tempo sem muita criatividade.

Ao contrário, no começo da partida foi o CSA quem apareceu melhor em chute de Dellatorre da entrada da área e em finalização precipitada de Silvinho, que poderia dominar para sair na cara do gol. Entretanto, o time campineiro segurou a pressão inicial e foi efetivo na chance que teve pouco antes do intervalo. Dawhan roubou a bola no meio campo, avançou até a grande área e tocou para Moisés que chutou bem para abrir o placar aos 40 minutos.

O CSA voltou com várias mudanças para o segundo tempo, incluindo o meia Renato Cajá, que tem forte identificação com a Ponte Preta. Ele entrou bem, mudou o meio-campo do CSA e, além de bom chute no começo, criou a jogada e deu assistência para o gol de empate de Dellatorre aos 15 minutos.

Mas a Ponte não se esqueceu das palavras de Gilson Kleina e não desistiu. Pouco depois, alcançou o segundo gol. Rodrigão recebeu passe e tocou para o meio da área, encontrando Thalles, que entrou no segundo tempo. Ele deu um carrinho para alcançar a bola e fazer o gol. Bastou controlar a partida e se segurar na defesa para confirmar a vitória.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (3) pela nona rodada. Às 18h30, o CSA fará o clássico com o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Mais tarde, às 21h30, a Ponte Preta visita o Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 1 CSA

PONTE PRETA – Ygor Vinhas; Kevin, Ednei, Cleylton e Felipe Albuquerque; Dawhan (Ruan Renato), Marcos Júnior (André Luiz) e Camilo (Thalles); Richard, Moisés e Rodrigão (João Veras). Técnico: Gilson Kleina.

CSA – Thiago Rodrigues; Cristovam, Matheus Felipe, Lucão e Vitor Costa; Geovane (Renato Cajá), Giva Santos (Yuri) e Gabriel (Bruno Mota); Yago (Reinaldo), Silvinho (Nadson) e Dellatorre. Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS – Moisés, aos 40 minutos do primeiro tempo. Dellatorre aos 15 e Thalles aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – José Mendonça da Silva Junior (PR)

CARTÕES AMARELOS – Niltinho (Ponte Preta); Thiago Rodrigues, Cristovam e Gabriel (CSA).

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Veja também