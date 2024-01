Ponte Preta se reapresenta e anuncia nova fornecedora de material esportivo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/01/2024 - 16:09 Para compartilhar:

A Ponte Preta se reapresentou nesta terça-feira para começar a pré-temporada, visando o Paulistão, que começa em 20 de janeiro. A agenda deste primeiro dia são exames e avaliações clínicas e cardiológicas. Os trabalhos com bola devem acontecer apenas nos próximos dias.

A Ponte Preta conta com 15 jogadores, mas a lista deve aumentar com oficializações de reforços e renovações durante esta semana. Além do Paulistão, a Ponte Preta terá a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024, uma vez que não participará da Copa do Brasil pela primeira vez desde 2009.

Fora de campo, a Ponte Preta confirmou o retorno da empresa Diadora como fornecedora de material esportivo. A parceria já tinha ocorrido no fim da década de 1990 e agora terá validade de três anos, ou seja, até 2026.

“História e tradição não se compra no mercado da esquina, se forja na raça e na batida do peito. Pra fazer história, você não precisa ser bom, você precisa ser o melhor. E pra continuar este grande legado de origem Italiana e excelência Brasileira, é com muito orgulho que comunicamos que a Diadora é a nova fornecedora de materiais esportivos da Macaca”, anunciou a Ponte Preta.

A Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será no sábado (20), às 20h15, diante do Mirassol, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias