Ponte Preta se aproxima de contrataçaõ de Bambam, zagueiro do Água Santa Defensor fez parte do elenco que subiu o Netuno para a Série A1 do Paulista

A Ponte Preta está próxima de acertar a contratação do zagueiro Bambam, destaque do Água Santa na campanha que deu o acesso ao clube de Diadema à Série A1 do Campeonato Paulista.

O Sampaio Corrêa, do Maranhão, também está interessado, mas, no momento, a Macaca surge como opção principal.

A intermediação do negócio tem sido feita pelo empresário Rodrigo Sodré em conjunto com o procurador do atleta, Alaécio.

– Bambam fez uma excelente Série A2 pelo Água Santa e chamou a atenção de clubes da Série B. Temos algumas situações de outras equipes, mas vejo a Ponte Preta como melhor destino para ele no momento. É um time grande, de muita tradição – disse Sodré em contato com o L!.

A ideia é que o defensor chegue ao time campineiro por empréstimo até o fim da Série B. No momento, o valor fixado para compra são os último detalhes a ser resolvido entre as partes.

Bambam tem 27 anos e começou a carreira no Sport. O jogador tem experiências recentes de acesso. Além de subir com o Netuno, o atleta estava no elenco que levou o Brusque para Série B, em 2019, e o Juventude à Série A, em 2020.

O jogador também tem passagem por Boa Esporte, Ypiranga (PE), Inter (PB), Coruripe (AL), Fluminense (BA), Central e São Bento.

