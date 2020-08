Ponte Preta rescinde contrato com artilheiro Roger e acerta com o meia Luan Dias

A quinta-feira foi agitada no Moisés Lucarelli. Se por um lado o artilheiro Roger teve o seu contrato rescindido, a Ponte Preta anunciou a chegada do meia Luan Dias e está a detalhes de fechar com o atacante Matheus Peixoto.

Apesar de ser o principal goleador da Ponte Preta em 2020 (seis gols) e o artilheiro do clube no século (67 gols), além de ter feito 201 partidas com a camisa alvinegra, Roger estava com a imagem desgastada junto aos dirigentes.

Além disso, tudo indica que o técnico João Brigatti pretende apostar em um ataque leve e de mais movimentação, o que faria o atacante de 35 anos ser preterido. Seu contrato se encerraria em dezembro.

“Visando atender o planejamento para a reformulação ao Brasileiro da Série B, a Ponte Preta e o atacante Roger definiram pela rescisão antecipada do contrato do camisa 9. A Macaca agradece ao pontepretano Roger por toda a dedicação e garra com a camisa alvinegra e deseja a ele boa sorte nos próximos desafios”, comunicou o clube.

Para o lugar de Roger, a Ponte Preta já havia confirmado Zé Roberto, ex-Mirassol, na última quarta-feira, e nos próximos dias espera oficializar a chegada de Matheus Peixoto, atacante do Red Bull Bragantino. O jogador de 24 anos perdeu espaço após a chegada do técnico Felipe Conceição e disputou apenas três partidas nesta temporada. Seu nome também teve seu nome ligado a Vasco e CSA.

Ainda nesta quinta-feira, a Ponte Preta oficializou a contratação do meia Luan Dias, um dos poucos destaques do Água Santa na campanha do rebaixamento no Campeonato Paulista. Guarani e Náutico também tinham interesse no jogador de 22 anos.

A estreia da Ponte Preta na Série B está marcada para as 21 horas deste sábado contra o América-MG, no estádio do Canindé, em São Paulo. Isso porque Campinas ainda não está podendo receber jogos por conta da pandemia do novo coronavírus.

