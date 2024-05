Ponte Preta pode ter ataque inédito em duelo paulista contra o Ituano na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 18:20 Para compartilhar:

A Ponte Preta segue se preparando para encarar o Ituano, fora de casa, no Estádio Novelli Júnior, neste domingo, às 16h, no qual irá buscar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico João Brigatti tem algumas prováveis baixas e pode promover um ataque inédito, com dois jogadores que ainda não jogaram juntos como titulares.

Sem saber ainda se poderá contar com o zagueiro Sérgio Raphael e com o volante Lucas Buchecha, o comandante testou três alternativas. Uma delas, seria atuar com apenas três homens de meio-campo – Dudu Vieira, Emerson e Élvis -, promovendo a entrada de mais um atacante.

Neste caso, Jeh, mais cotado, e Renato irão disputar a titularidade no setor. Se Jeh for escolhido, será a primeira vez que ele irá atuar ao lado de Gabriel Novais, que também costuma atuar como homem de referência na frente, mas neste caso seria deslocado para a ponta.

As outras alternativas são a entrada de Ramon Carvalho, com a formação com três volantes mantida; ou a escolha por Dodô, que atuaria ao lado de Elvis na criação de jogadas. Na zaga, caso Sérgio Raphael não tenha condições de atuar, Joilson assumirá a titularidade.

Além deles, o atacante Matheus Régis, suspenso, está fora, após ser expulso no banco de reservas no empate sem gols contra a Chapecoense. Já o lateral-direito Luiz Felipe segue fora por tempo indeterminado em tratamento de uma lesão na coxa.

Sendo assim, a Ponte Preta deve entrar em campo com a seguinte formação: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Haquín, Sérgio Raphael (Joilson) e Gabriel Risso; Dudu Vieira, Emerson, Lucas Buchecha, Ramon Carvalho (Dodô/Jeh); Iago Dias e Gabriel Novaes.

Atualmente, o time campineiro é o 14º colocado com seis pontos. Já o rival Ituano é lanterna, com apenas três, com uma vitória e seis derrotas.