Ponte Preta planeja pagamento para derrubar ‘transfer ban’ imposto pela CBF

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 16:09 Para compartilhar:

A Ponte Preta recebeu uma má notícia neste meio de semana. O clube de Campinas sofreu um “transfer ban” da CBF e está impedido de fazer novas contratações nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Na prática, como as inscrições de jogadores já terminaram, a punição não tem maiores efeitos na gestão do clube.

O time campineiro foi punido devido a um impasse sobre a data da primeira parcela do pagamento do plano de quitação de dívidas junto à Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD) da CBF.

O presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, afirmou que o clube entrou com um pedido de parcelamento das dívidas em abril. A CBF ordenou o pagamento da primeira parcela para 20 de setembro. A Ponte Preta ainda solicitou uma nova data, prevendo o pagamento para 10 de outubro, mas o pedido não foi aceito.

“Eu fico triste com esse tipo de notícia. Nós entramos com um pedido em abril para parcelamento das dívidas e no período de análise nenhum ‘transfer ban’ seria protocolado. Quando foi no início de setembro, o CNRD aprovou o plano da Ponte Preta e colocou o pagamento da primeira parcela para 20 de setembro, mas a Ponte Preta protocolou o pedido de prorrogar porque não estava esperando esse prazo em cima. A CBF, por resolução dela, colocou o ‘transfer ban’ ’em cima’, afirmou o dirigente.

Eberlin fez questão de tranquilizar a torcida alvinegra e disse que o pagamento da primeira parcela do acordo será pago nos próximos dias e, com isso, o bloqueio será automaticamente cancelado. Na visão dele, não haverá problemas para contratar reforços para 2025.

“Se a Ponte pagar hoje ou daqui uma semana, suspende o bloqueio. E vamos pagar. Não haverá mais o bloqueio porque vamos iniciar o parcelamento nos próximos dias. Não temos essa pressa porque não vamos inscrever ninguém. Vamos acalmar e focar dentro de campo. Não é o momento para tumultuar. Estamos em dia novamente com o salário. Está tudo certo e tudo rigorosamente em dia”, completou.

Em campo, na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta aparece na 15ª colocação, com 32 pontos, e está apenas dois pontos à frente da zona de rebaixamento. Focado em voltar a vencer, volta a campo no próximo sábado, às 17h, em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, quando recebe o Botafogo-SP.