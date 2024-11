Ponte Preta perde de virada para o Paysandu e se complica na luta contra o rebaixamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/11/2024 - 0:12 Para compartilhar:

Em confronto direto contra o rebaixamento, a Ponte Preta complicou a sua situação ao perder de virada para o Paysandu por 2 a 1, nesta segunda-feira à noite, no estádio Moisés Lucarelli, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time campineiro abriu o placar com Matheus Silva no primeiro tempo, mas sofreu a virada com gols de Borassi e Esli García para o Paysandu. A expulsão de Gabriel Risso, aos seis minutos do segundo tempo, após um pisão em Paulinho Boia, prejudicou o time paulista.

Com a derrota, a Ponte Preta, em fase instável na competição, permanece próxima da zona de rebaixamento em 16ª lugar, com 38 pontos, apenas um a mais que o CRB, com 37. O Paysandu, por outro lado, chega aos 43 pontos e respira mais aliviado na luta contra a degola, além de encerrar um jejum de quatro meses sem vencer como visitante.

O jogo começou intenso, com o Paysandu dominando as ações iniciais, liderado pelo meia Robinho. A Ponte Preta, que entrou em campo com uma estratégia focada no contra-ataque, conseguiu equilibrar a partida. Logo no começo, o time campineiro quase abriu o placar, mas Gabriel Novaes perdeu uma chance clara após um ótimo lançamento de Elvis, finalizando de frente para o goleiro Matheus Nogueira.

Aos poucos, a Ponte Preta se impôs e, aos 31 minutos, conseguiu marcar: após um cruzamento de Luiz Felipe pela direita, Matheus Silva cabeceou firme no canto esquerdo do goleiro do Paysandu, abrindo o placar.

A resposta do time paraense foi rápida e o empate aconteceu cinco minutos depois. O lateral-esquerdo Bryan Borges chutou de fora da área após um rebote, e o atacante Borassi se antecipou, desviando a bola para o fundo das redes, tirando do alcance do goleiro Pedro Rocha.

A Ponte Preta voltou para o segundo tempo determinada a buscar a vitória, realizando três substituições. No entanto, logo aos seis minutos, Gabriel Risso foi expulso após um pisão no calcanhar de Paulinho Boia, prejudicando a estratégia do time.

Com um a menos, a Ponte se retraiu e permitiu que o Paysandu controlasse a posse de bola, embora o time paraense enfrentasse dificuldades para superar a defesa adversária, devido à baixa qualidade técnica. O visitante se tornou mais agressivo com a entrada do venezuelano Esli García, que, aos 35 minutos, marcou o gol da vitória.

Em jogada pelo meio da área, Borasi encontrou Esli livre, e ele finalizou com força. A bola passou pelo meio das mãos do goleiro Pedro Rocha, decretando o placar final: 2 a 1. Os últimos minutos foram de desespero dos jogadores da Ponte Preta, muito vaiados no final do jogo pelo pequeno público presente ao Majestoso.

A Ponte Preta enfrenta o Vila Nova na próxima segunda-feira (11), às 18h30, em Goiânia (GO), pela antepenúltima rodada da Série B. Já o Paysandu joga no mesmo dia contra o Brusque, às 21h, no estádio da Curuzu, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 2 PAYSANDU

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Luiz Felipe (Igor Inocêncio), Mateus Silva (Haquín), Nilson Júnior e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro e Elvis (Heitor Roca); Iago Dias (Dodô), Renato (Everton Brito) e Gabriel Novaes. Técnico: Nenê Santana (interino).

PAYSANDU – Matheus Nogueira; Edilson (Kevyn), Wanderson, Lucas Maia e Bryan Borges; Luan Freitas (Leandro Vilela), João Vieira e Robinho (Netinho); Paulinho Bóia (Esli García), Borasi e Ruan Ribeiro (Nicolas). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS – Mateus Silva, aos 32, e Borassi, aos 37 minutos do primeiro tempo, Esli García, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Iago Dias (Ponte Preta); Lucas Maia (Paysandu).

CARTÃO VERMELHO – Gabriel Risso (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima – FIFA (PE).

RENDA – R$ 64.050,00.

PÚBLICO – 3.088 total.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).