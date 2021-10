Ponte Preta não venceu os últimos três jogos da Série B Na briga para abrir distância do Z-4, a Macaca não conseguiu vencer duelos importantes

Após empatar com o Avaí fora de casa, a Ponte Preta ganhou uma longa folga no calendário da Série B e foca na partida contra o Náutico, marcada para o dia 16 de outubro.

No duelo que será realizado no Moisés Lucarelli, o time de Campinas precisa quebrar uma série negativa se quiser realmente se afastar do Z-4.

Nos últimos três jogos, a Macaca não obteve nenhuma vitória. No total, o time somou dois pontos em nove disputados.

O último triunfo da Ponte Preta na Série B ocorreu diante do Brasil de Pelotas, no dia 26 de setembro. O placar ficou em 2 a 1.

