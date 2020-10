Ponte Preta mostra força e derrota o Náutico fora de casa Macaca foi efetiva na etapa final e assumiu a vice-liderança da Série B

Nos Aflitos, a Ponte Preta foi mortal. Diante do Náutico, a Macaca vence por 2 a 0 e chegou aos 27 pontos, na vice-liderança. O Timbu é o 15º colocado, com 15 pontos.

Na próxima rodada, o Náutico mede forças com o Oeste, na Arena Barueri. Enquanto isso, a Ponte Preta recebe o Chapecoense.

O jogo



O duelo começou agitado. Se a Ponte quase abriu o placar através de Moisés no chute de fora da área, o Náutico respondeu com Erick. O atacante aproveitou a sobra do escanteio e exigiu boa defesa de Ivan. Na sequência, Kieza aproveitou o novo cruzamento e cabeceou para fora.

O Timbu foi melhor na etapa inicial. Com velocidade pelos lados, a equipe criava na base do levantamento e dava trabalho ao time paulista, que segurava a pressão.

No segundo tempo a Macaca foi efetiva. Logo aos 6 minutos, João Paulo aproveitou o cruzamento da direita e mandou para dentro da rede.

Abatido, o Náutico deu espaços ao time de Campinas, que não demorou a ampliar. Aos 22 minutos, Dawhan aproveitou a falta cobrada e desviou de cabeça, 2 a 0.

Aos 29 o Náutico até conseguiu diminuir, mas a arbitragem deu impedimento de Dadá, que completou o rebote de Ivan para dentro do gol.

Na reta final, Moisés foi ligado no contra-ataque, driblou Hereda, o goleiro e com o gol livre conseguiu desperdiçar o terceiro da Ponte Preta.

