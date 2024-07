Ponte Preta libera zagueiro que ainda não atuou na Série B para buscar novo clube

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2024 - 17:37 Para compartilhar:

Apesar de ainda estar fora da zona de rebaixamento, a Ponte Preta deve passar por um momento de reformulação com a abertura da janela de transferências nesta quarta-feira e deve ter mudanças em seu elenco na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira baixa pode ser o zagueiro Nilson Júnior.

O defensor perdeu espaço com a chegada do técnico Nelsinho Baptista e não entrou em campo na Série B. Atualmente, é a quinta opção defensiva do elenco, atrás de Sérgio Raphael, Mateus Silva, Haquin, Joilson e Edson. Por isso, foi liberado pela diretoria executiva para buscar um novo clube para seguir a carreira.

Nilson Júnior está no Majestoso desde o começo do ano, depois de passar duas temporadas no futebol iraniano. Ele disputou sete jogos, todos eles durante o Paulistão. Tem passagens também por Sampaio Corrêa, Vila Nova, Treze-PB, entre outros.

Atualmente, a Ponte Preta aparece na 13ª colocação da tabela da Série B com 17 pontos e volta a campo na sexta-feira quando recebe o Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 19h, pela 15ª rodada.