Ponte Preta libera meia Cássio Gabriel para acertar com o Operário-PR

A Ponte Preta vem sofrendo baixas no elenco e não contará com três jogadores para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia Cássio Gabriel foi liberado para acertar com o Operário-PR, da Série C, enquanto o zagueiro Anilson e o volante Luan Martins estavam insatisfeitos com a falta de chances.

Cássio Gabriel, de 30 anos, estava na Ponte Preta desde 2022. Nesta temporada, foi constantemente utilizado, com 24 jogos, três gols e três assistências. Ele aceitou proposta do Operário-PR e viajará para Ponta Grossa (PR) para realizar exames e ser oficializado.

Já o zagueiro Anilson, de 21 anos, e o volante Luan Martins, de 23 anos, deixam o clube sem sequer estrearem. Anilson rescindiu com o São Paulo, onde atuou apenas nas categorias de base, para acertar com a Ponte Preta, mas não conseguiu espaço. Luan tinha contrato de empréstimo até novembro junto ao Primavera e também pediu para ser liberado.

O técnico Felipe Moreira vem preparando o time para enfrentar o Ituano. Além dessas novas baixas, ele não poderá contar com o goleiro Caíque França, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Luan Ribeiro e Pedro Rocha são as opções.

Por outro lado, terá os retornos do zagueiro Fábio Sanches, que cumpriu suspensão, e do volante Ramon, que não enfrentou o Atlético-GO por pertencer ao clube goiano. Matheus Jesus, Mailton, Felipinho, Pablo Dyego e Jeh seguem no departamento médico e serão reavaliados.

Após perder para o Atlético-GO, por 1 a 0, a Ponte Preta segue com 12 pontos, em 15º lugar. O jogo diante do Ituano, pela 14ª rodada, será realizado na quarta-feira, às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

