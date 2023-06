Ponte Preta libera atacante Gui Pira para acertar com Operário-PR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 10:47 Compartilhe

O atacante Gui Pira não faz mais parte dos planos da Ponte Preta. O jogador foi liberado para assinar contra com o Operário-PR, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. A rescisão de contrato foi confirmada no final da noite de quinta-feira.

O jogador tinha vínculo com a Ponte Preta até o final da temporada, mas optou por tomar novos rumos. A diretoria do time alvinegro optou por não fazer jogo duro e liberou o atleta.

Gui Pira tem 23 anos e jogou 25 partidas com a camisa da Ponte Preta, mas não marcou gols. Ele fez parte do time que acabou sendo campeão da Série A2 do Campeonato Paulista.

A última vez que esteve em campo foi no empate sem gols diante do Sampaio Corrêa, pela Série B. Agora, ele é aguardado em Ponta Grossa para assinar contrato com seu novo clube. Ele tem passagens por Corinthians, América-MG e Sport.

Enquanto isso, a Ponte Preta segue focada na Série B. Com 12 pontos, enfrenta o Atlético-GO nesta sexta-feira, às 19h, no estádio Antônio Accioly, pela 13ª rodada.

