Ponte Preta encara Vila Nova e pode deixar a zona de rebaixamento da Série B

A segunda-feira será movimentada na Série B do Campeonato Brasileiro com jogos decisivos na luta contra o rebaixamento. A Ponte Preta tem a chance de fugir da degola frente ao Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido por todos como OBA, enquanto o Brusque faz o famoso ‘jogo da vida’ diante do Paysandu.

Em Goiânia, a Ponte Preta tem a chance de deixar a zona de rebaixamento, na estreia do técnico João Brigatti. O time campineiro é o 17º colocado, com 38 pontos, contra 39 do CRB, que já entrou em campo na rodada e perdeu para o Goiás por 1 a 0.

No entanto, a Ponte Preta não terá vida fácil, apesar do Vila Nova já ter descartado o acesso após ficar boa parte do campeonato no G-4 e chegar a estar na vice-liderança. O clube goiano tem 52 pontos e vem de duas derrotas consecutivas, assim como o seu adversário.

Quem também dará a vida na partida é o Brusque. Vindo de quatro derrotas e com 33 pontos, o time catarinense precisa vencer o Paysandu, na Curuzu, para seguir com chances de escapar do rebaixamento, já que é o penúltimo colocado.

Por sua vez, o time paraense está em situação confortável e praticamente já se garantiu na divisão. O Paysandu tem 43 pontos e vive o seu melhor momento na temporada. Uma vitória é o suficiente para se garantir na Série B visando 2025.

Por fim, os holofotes estarão voltando ao Santos, que confirmará o acesso em caso de vitória sobre o Coritiba, no estádio Couto Pereira. Após passar pela frustração da queda e criticar o trabalho de Fábio Carille durante quase toda a Série B, os torcedores estão próximos de comemorar o retorno da equipe à elite nacional.

Com 65 pontos, o Santos lidera a competição e precisa de apenas uma vitória, nos três jogos que faltam, para confirmar o acesso. O momento é propício, já que o Coritiba já não tem mais chances de acesso.

Confira os jogos de segunda-feira:

18h30

Vila Nova x Ponte Preta

21h

Coritiba x Santos

Paysandu x Brusque