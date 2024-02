Ponte Preta encara São Bernardo atrás da segunda vitória para decolar no Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/02/2024 - 5:00 Para compartilhar:

Após conquistar a primeira vitória no Paulistão, ao superar a Portuguesa, por 2 a 0, no Canindé, a Ponte Preta quer seguir no pelotão de cima do Grupo B. Neste domingo, faz um duelo complicado contra o São Bernardo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 20h.

O adversário vem de derrota para a Inter de Limeira, por 2 a 0, no meio de semana, mas está brigando pela liderança do Grupo D.

Atualmente, a Ponte Preta tem cinco pontos na vice-liderança no Grupo B. A chave é liderada com folga pelo Palmeiras que tem dez pontos, enquanto Guarani e Água Santa vem abaixo com quatro. Já o São Bernardo tem sete pontos no Grupo D.

Na Ponte Preta, o técnico João Brigatti não deve fazer mudanças no time após a boa atuação na vitória contra a Portuguesa. O atacante Iago Dias, se recupera de um problema no tornozelo direito, mas caso tenha condições de jogo, deve começar como opção no banco de reservas.

Outra novidade pode ser o Gabriel Novaes, revelado pelo São Paulo, e com passagem pelo Barcelona B, Red Bull Bragantino e Goiás. A diretoria está correndo contra o tempo para regularizar a documentação e o registro do atacante.

Do outro lado, no São Bernardo, o técnico Márcio Zanardi conta com o retorno do volante Rodrigo Souza, que cumpriu suspensão na rodada passada após ser expulso contra o Corinthians. Ele irá ocupar a vaga de Wesley Dias.

No mais, lateral-direito Jeferson, com problemas no tendão do tornozelo esquerdo, e o meia Vitinho, em fase de transição, dificilmente vão reunir condições de jogo para reforçar o São Bernardo em Campinas.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X SÃO BERNARDO

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Edson, Mateus Silva e Gabriel Risso; Felipinho, Emerson Santos, Ramon Carvalho e Elvis; Dodô e Jeh. Técnico: João Brigatti.

SÃO BERNARDO – Alex Alves; Vitor Ricardo, Hélder, Pedro Carrerete e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Lucas Lima e Romisson; Lucas Tocantins, Silvinho e Kayke. Técnico: Márcio Zanardi.

ÁRBITRO – Raphael Claus

HORÁRIO – 11h

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

