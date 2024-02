Ponte Preta empata em casa e deixa Ituano ainda ameaçado de rebaixamento no Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/02/2024 - 22:24 Para compartilhar:

Com objetivos distintos no Campeonato Paulista, Ponte Preta e Ituano ficaram no empate por 1 a 1 neste sábado, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 9ª rodada. O time campineiro, que estreou seu uniforme novo, com o retorno da empresa Diadora, perdeu grande chance de se firmar na zona de classificação, enquanto o time de Itu continuou ameaçado de rebaixamento.

Com o resultado, a Ponte Preta continua na vice-liderança do Grupo B, com 13 pontos, contra 17 do Palmeiras. O Água Santa tem 11. Já o Ituano tem seis, no segundo lugar do Grupo A. O Santos soma 19. Na zona de rebaixamento, Portuguesa e Santo André têm quatro e o Guarani, cinco.

O Ituano fez um primeiro tempo superior ao da Ponte Preta, mas continuou sem contar com a sorte. Aos 16 minutos, em boa trama de contra-ataque, Zé Carlos saiu na cara de Pedro Rocha e caprichou tanto que errou o alvo e desperdiçou uma grande oportunidade de tirar o zero do marcador.

A Ponte Preta chegou a ameaçar com Risso e Jeh, mas o Ituano se mostrava muito bem defensivamente. Do outro lado, Bruno Alves recebeu dentro da área e arriscou de pé esquerdo. Pedro Rocha salvou. O atacante teve uma segunda chance de colocar o Ituano à frente do marcador, mas, desta vez, errou o alvo.

O Ituano acabou sendo castigado. Pedro Rocha fez cruzamento longo para Iago Dias. O atacante dominou e deixou o marcador no chão. Ele bateu com extrema categoria, de pé esquerdo, para fazer um golaço e levar a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

No segundo tempo, a Ponte Preta teve mais volume de jogo e parecia ter o controle da partida. Aos 18, Igor Inocêncio puxou o contra-ataque e acionou Jeh. O artilheiro soltou o pé e colocou o goleiro Jefferson Paulino para trabalhar.

O Ituano acordou e viu Pedro Rocha fazer mais um milagre para impedir o empate. Aos 25, Zé Carlos recebeu de Pablo e arrematou, à queima-roupa do goleiro, que fez uma defesa espetacular. A resposta veio com Iago Dias, que quase fez mais um golaço.

No fim, o visitante conseguiu empatar. Aos 31. Eduardo Person acionou Zé Carlos. O atacante fez o pivô e chutou certeiro para superar Pedro Rocha. A Ponte Preta até pressionou no fim, mas Edson perdeu a última grande chance. Jefferson Paulino defendeu e assegurou a igualdade.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Corinthians no domingo (25), às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo. No sábado (24), às 16h, o Ituano recebe o Red Bull Bragantino, no Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 1 ITUANO

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Haquín, Castro e Nilson Júnior (Edson); Igor Inocêncio, Léo Naldi, Ramon Carvalho (Fraga), Elvis (Renato) e Gabriel Risso; Iago Dias (Dudu) e Jeferson Jeh. Técnico: João Brigatti.

ITUANO – Jefferson Paulino; Léo Duarte, João Vialle (Thonny Anderson), Vitão e Jonathan Silva (Léo Oliveira); Miqueias, Eduardo Person (Gabriel Falcão) e Aluisio (Marlon); Bruno Alves (Vinícius Paiva) e Pablo Diogo. Técnico: Marcinho Freitas.

GOLS – Iago Dias, aos 42 minutos do primeiro tempo. José Carlos, aos 31 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fraga (Ponte Preta). Eduardo Person, João Vialle e Vitão (Ituano).

RENDA – R$ 105.650,00.

PÚBLICO – 5.312 torcedores.





LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias