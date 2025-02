Ponte Preta e Red Bull Bragantino medem forças na busca pela vaga nas quartas do Paulistão

A última rodada será decisiva para Ponte Preta e Red Bull Bragantino. Após vencerem na penúltima rodada, a dupla chega no último jogo da fase de grupos dependendo das próprias forças para se garantirem nas quartas de finais do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

A Ponte Preta vem de uma vitória de virada para cima do São Paulo, por 2 a 1, no Morumbis. O resultado manteve a equipe de Alberto Valentim na vice-liderança do Grupo D, com 22 pontos, com dois pontos de vantagem para o Palmeiras, terceiro colocado, com 20, e um a menos que o São Bernardo, líder e classificado com 23.

Para avançar de fase, precisa vencer o duelo ou torcer por um empate ou derrota do Palmeiras diante do Mirassol. Além disso, com uma vitória, somado com um tropeço do São Bernardo, pode terminar na liderança da chave.

O Red Bull Bragantino vive a mesma situação no Grupo B. Nas últimas rodadas ganhou fôlego e vem de duas vitórias seguidas, a última por 3 a 0 sobre o Mirassol, em casa. Este resultado somado com o tropeço do Guarani (1 a 1 com o Velo clube), deixou o time de Bragança Paulista na segunda colocação do Grupo B, com 14 pontos, dois a mais que Guarani e Portuguesa e um a menos que o líder Santos. Caso não vença domingo, terá que torcer pelos tropeços dos concorrentes para avançar às quartas.

Na Ponte Preta, o técnico Alberto Valentim terá retornos e pelo menos um desfalque. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral esquerdo Danilo Barcelos está fora da partida. A tendência é que o treinador desloque Artur para a ala e mantenha Sérgio Raphael na defesa, ao lado de Saimon, que volta de suspensão, e Emerson. Quem também volta após cumprir punição é o volante Dudu e o meia Pedro Vilhena, que não atuou no Morumbis por força contratual, uma vez que está emprestado pelo São Paulo.

Valentim evitou falar sobre o duelo do Palmeiras em Mirassol e promete foco somente na Ponte Preta: “A gente precisa cuidar daquilo que nós temos controle. O foco precisa ser no Bragantino. É o momento de esquecer o regulamento e o externo. Vamos focar no nosso adversário e recuperar os jogadores para a partida decisiva.”

Já o técnico Fernando Seabra tem um desfalque e uma dúvida para Bragantino. Suspenso pelo terceiro amarelo, o volante Gabriel é carta fora do baralho e será substituído por Eric Ramires. A dúvida paira sobre o lateral direito Sant’Anna, que saiu lesionado contra o Mirassol com uma entorse no tornozelo. Caso seja vetado, Eduardo Santos, que entrou no seu lugar, deve começar entre os titulares.

Por outro lado, o atacante Lucas Barbosa foi liberado pelo departamento médico e está à disposição do treinador.

Depois de um início ruim, o Red Bull Bragantino ganhou fôlego na reta final. Fato elogiado por Seabra: “O que entra é o mérito dos nossos jogadores, que conseguiram fazer o que nós não conseguimos em muitos jogos. Acho que eles têm conseguido começar a dar uma resposta e demonstrar uma maturidade competitiva”, comentou o treinador.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X RED BULL BRAGANTINO

PONTE PRETA – Diogo Silva; Saimon, Emerson e Sérgio Raphael; Maguinho, Léo Oliveira, Dudu, Pedro Vilhena, Serginho e Artur; Jean Dias. Técnico: Alberto Valentim.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Eduardo Santos, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Eric Ramires, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Eduardo Sasha e Vinicinho. Técnico: Eduardo Seabra.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).