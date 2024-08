Ponte Preta e Operário-PR buscam a reabilitação em confronto direto na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Atrás da reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Operário-PR se enfrentam nesta sexta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na abertura da 23ª rodada. Ambos os clubes estão em queda e necessitam da vitória para tentar uma arrancada na reta final da competição.

A Ponte Preta não vence há três jogos e aparece no meio da zona de classificação, com 28 pontos. Na rodada passada, em uma de suas piores partidas na Série B, segundo o técnico Nelsinho Baptista, a equipe campineira perdeu do Amazonas, fora de casa, por 2 a 1.

Já o Operário levou 3 a 2 do Vila Nova em Ponta Grossa (PR) e conheceu a terceira derrota consecutiva. Antes perdeu em casa para o Ituano, por 2 a 1, e fora para o Avaí, por 1 a 0. No entanto, continua na frente da Ponte Preta, com 29 pontos. O G-4 já é uma realidade distante.

O retrospecto entre os dois times é extremamente equilibrado. Foram nove jogos, com três vitórias para cada lado e três empates. No primeiro turno, eles empataram por 1 a 1. Em Campinas, no entanto, a Ponte Preta nunca perdeu para o rival.

O técnico Nelsinho Baptista terá retornos importantes. O volante Castro e o meia Elvis cumpriram suspensão automática e estão de volta, assim como o zagueiro Sérgio Raphael, liberado pelo departamento médico. O defensor ficou fora dos últimos dois jogos por causa de uma virose e deve retomar sua posição entre os titulares.

Mas nem tudo é novidade positiva. O lateral Igor Inocêncio levou o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão. O treinador já adiantou que Thomas Luciano terá uma oportunidade entre os titulares. Já o atacante Gabriel Novaes segue em transição.

“Vamos fazer o possível para manter a equipe. Contamos com a volta do Castro e do Élvis. Vamos buscar fazer um bom trabalho diante do Operário e conquistar a vitória”, disse o treinador.

Em meio a uma reformulação, o técnico Rafael Guanaes tenta quebrar a cabeça para escalar o melhor time do Operário. Ele não contará com o volante Índio, suspenso, e com os atacantes Raphael Lucas e Felipe Garcia, que rescindiram com o clube. O último, inclusive, havia feito gol na derrota para o Vila Nova.

No meio de campo, Jacy deve voltar ao time titular. O treinador tem alternado o ataque. Vinícius Mingotti é o favorito para iniciar o embate, mas Ronald corre por fora.

“Só posso falar por mim e o meu negócio é trabalhar, que é o que eu faço melhor. Pensar na próxima etapa e ter o controle das minhas decisões. São três derrotas e já passamos por isso, mas reagimos e demos os resultados”, disse o pressionado técnico Rafael Guanaes, que foi muito criticado no último compromisso da equipe.

A 23ª rodada vai ter dois jogos no sábado, cinco no domingo e dois na segunda-feira. O G-4, zona de acesso, tem forte presença paulista, com a liderança do Novorizontino, com 40 pontos, seguido por Santos e Mirassol, com 38. O Vila Nova aparece em quarto lugar, com 36.

Mas alguns clubes paulistas também integram a zona de rebaixamento. O Guarani é o lanterna, com 18, e o Ituano é o 18º, com 19. Brusque (19) e Chapecoense (20) completam o bloco dos ameaçados de cair para a Série C.