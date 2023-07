Ponte Preta e Ituano buscam vitória para se afastarem do Z-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 7:30 Compartilhe

Perto da zona de rebaixamento, Ponte Preta e Ituano correm atrás de vitórias para ficarem em situações mais confortáveis, nesta terça-feira, quando acontecem mais três jogos pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois de três vitórias seguidas, a Ponte Preta perdeu em casa para o Tombense, por 1 a 0, e aparece na 13ª colocação, com 21 pontos. Às 21h30, tem um duelo complicado diante do Juventude, sétimo colocado com 26 pontos. A partida será realizada no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

O Ituano joga mais cedo, às 19h, quando visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC). Os paulistas estão invictos há três partidas, mas com dois empates seguidos, em 14º lugar com 20 pontos. A Chapecoense abre a zona de rebaixamento em 17º, com 15 pontos.

A outra partida, às 18h, será entre Tombense e CRB, outros times que estão perto da zona de rebaixamento. O Tombense chegou a 15 pontos ao vencer a Ponte Preta e subiu para 16º lugar. O CRB tem 21 pontos, em 12º, mas com um jogo a menos. O duelo com o Avaí, pela última rodada, foi adiado, pois o time catarinense não conseguiu viajar por conta das condições climáticas. Assim, os alagoanos tiveram dez dias de preparação.

A rodada será finalizada na quarta-feira com os outros seis jogos. Entre os destaques, está o duelo entre Sport e Vitória, times do G-4 – zona de acesso. Os paulistas Novorizontino, Mirassol e Guarani também entram em campo.

CONFIRA OS JOGOS DA 18ª RODADA:

TERÇA-FEIRA

18h

Tombense x CRB

19h

Chapecoense x Ituano

21h30

Ponte Preta x Juventude

QUARTA-FEIRA

19h

Atlético-GO x Mirassol

Novorizontino x Londrina





21h30

Ceará x Vila Nova

Sport x Vitória

ABC x Guarani

Avaí x Sampaio Corrêa

