Ponte Preta e Guarani se enfrentam para evitar desespero e Sport busca a ponta da Série B

Ponte Preta e Guarani fazem o dérbi campineiro neste domingo, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clássico pode ser considerado o jogo mais importante do ano para ambos os clubes, que correm sérios riscos de rebaixamento. O dia ainda conta com o Sport tentando seguir brigando pela liderança diante do Botafogo, além do duelo entre Operário e Paysandu.

A dupla campineira está ameaçada pelo rebaixamento. O Guarani entra na rodada na lanterna, com 28 pontos, contra 35 da Ponte Preta. Para o time alvinegro, a vitória faria com que se distanciasse da degola. Já para o rival alviverde, um triunfo poderia dar uma nova esperança, além de instalar uma crise no adversário.

A Ponte Preta se apega a um tabu, que dura desde 2009 para reencontrar a vitória na Série B. Naquele ano, a equipe alvinegra perdeu o último clássico em casa. Desde então, foram dez jogos, com seis triunfos e quatro empates. Conta também a força da torcida pontepretana, que vai encher o Majestoso domingo, afinal, o clássico desde 2013 é disputado com torcida única. No entanto, a Ponte Preta não vence o rival desde 2022.

Enquanto a cidade de Campinas para com o intuito de acompanhar o clássico, Recife inflamará a Ilha do Retiro para impulsionar o Sport diante do Botafogo-SP. Com 53 pontos, o time pernambucano tenta se recuperar da inesperada derrota em casa, por 2 a 1, para o Operário para continuar na briga pela liderança. O G-4 está garantido.

O Botafogo, por sua vez, tem 36 pontos e precisa da vitória para não se aproximar novamente da zona de rebaixamento. O time paulista, inclusive, tem a oitava melhor campanha como visitante. Foram três vitórias, quatro empates e oito derrotas, com 29,9%.

Por fim, Operário e Paysandu se enfrentam em Ponta Grossa (PR). Com 46 pontos, o time paranaense ainda sonha com o acesso, diferente do rival, que, com 36, só quer ficar longe da degola.

Confira os jogos de domingo:

11h

Operário-PR x Paysandu

18h30

Ponte Preta x Guarani

Sport x Botafogo