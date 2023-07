Ponte Preta contrata o meia Lucas Nathan para sequência da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 21:00 Compartilhe

Na penúltima semana da janela de transferências, a Ponte Preta acertou a contratação do meia Lucas Nathan, que neste ano defendeu a Portuguesa no Campeonato Paulista. O atleta estava sem clube desde então e chega como opção para a sequência da Série B.

O jogador já se apresentou no clube e participou normalmente dos treinamentos desta quinta-feira. A expectativa é que a diretoria consiga acertar toda sua documentação para ficar à disposição do recém-contratado técnico Pintado.

Lucas Nathan tem 24 anos e é natural de Sumaré, cidade vizinha de Campinas no interior de São Paulo. Sua formação aconteceu no SEV Hortolândia e depois ainda atuou por Red Bull Bragantino, Caldense, Coritiba e Ituano.

O jogador chega para ser mais uma opção no setor de criação da Ponte Preta, que atualmente conta com Elvis e às vezes Matheus Jesus. A contratação de um meia acontece por necessidade, sobretudo após a saída de Cássio Gabriel para o Operário-PR.

Já com Lucas Nathan integrado ao elenco, a Ponte Preta trabalha nesta sexta e sábado visando o duelo contra o Vitória, domingo, às 18 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 20ª rodada da Série B. O time é o 13º colocado, com 22 pontos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias