Ponte Preta confirma os dois primeiros reforços para 2021 Macaca oficializou as chegadas do meia-atacante Bruno Michel e o meia Thalles

A Ponte Preta iniciou o 2021 de olho no mercado de transferências e já anunciou dois reforços para a temporada que teve o pontapé de partida na última segunda-feira.

O primeiro nome anunciado foi o meia-atacante Bruno Michel, que passou por exames médicos e fechou com a Macaca. Antes da Ponte, ele estava no Figueirense.

O outro nome foi o meia Thalles, que estava no Goiás e fechou o seu empréstimo com a Macaca até dezembro de 2021.

Calendário



Nesta temporada, a Ponte Preta terá no calendário o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série B, principal objetivo do time.

