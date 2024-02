Ponte Preta confirma o acerto com o meia Dudu Scheit, ex-Athletico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/02/2024 - 20:50 Para compartilhar:

A Ponte Preta confirmou seu mais novo reforço para a temporada 2024. Trata-se do meia Dudu Scheit, revelado nas categorias de base do Athletico-PR e que em 2023 defendeu o Operário-PR. Nas últimas semanas, a direção intensificou as conversas pelo jogador de 22 anos e agora o negócio finalmente acabou concretizado.

Jogador de muita capacidade técnica e boa chegada na área, Dudu Scheit pode ser uma boa opção para o meio-campo. Os números dele falam por si só. Foram seis gols marcados e duas assistências em 25 partidas disputadas em 2023, a sua terceira como profissional, já que em 2021 e 2022 ele defendeu o Athletico-PR.

Neste início de temporada, um dos jogadores mais badalados no time é o goleiro Pedro Rocha, fundamental na vitória sobre a Portuguesa pelo placar de 2 a 0, na última rodada. Como reconhecimento, a diretoria agiu rápido e renovou com o goleiro de 25 anos até o final de 2026, protegendo o que pode ser um dos maiores ativos do clube.

O resultado na última rodada foi fundamental para o time da Ponte, que além de ter conquistado sua primeira vitória no Paulistão, conseguiu alcançar a segunda colocação do Grupo B com cinco pontos. O líder da chave é o Palmeiras, que tem dez.

Embalada pela vitória, a Ponte Preta se prepara para mais um desafio importante. Enfrenta o São Bernardo, em casa, no estádio Moisés Lucarelli, próximo domingo, às 20h.

