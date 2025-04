Ponte Preta cola nos líderes e dupla nordestina vence primeira na Série C

A terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro começou ‘quente’ neste sábado, com quatro jogos. No principal duelo, os líderes Londrina-PR e Maringá-PR empataram, resultado que foi muito bem aproveitado pela Ponte Preta, que embolou a briga pelo topo. CSA-AL e Retrô-PE foram bem ao conquistarem a primeira vitória.

No duelo de líderes, o Maringá abriu o placar fora de casa, mas o Londrina buscou o empate por 1 a 1. Com isso, ambos somam sete pontos e seguem invictos. O time londrino lidera porque tem vantagem no saldo de gols (4 a 2).

Quem aproveitou o empate foi a Ponte Preta, que visitou o Confiança-SE no Batistão, em Aracaju (SE), e venceu por 2 a 1, de virada, com direito a gol nos últimos minutos. Assim, chegou a sete pontos, em terceiro lugar, pois fez um gol a menos do que o Maringá (5 a 4). Já o adversário sergipano segue com três pontos, em 13º.

CSA e Retrô jogaram em casa e venceram Figueirense e Náutico, respectivamente, ambos por 2 a 1. Os alagoanos agora somam cinco pontos, em quarto lugar, enquanto os pernambucanos, que precisaram virar o placar, chegaram a quatro pontos, em nono. O Figueirense segue sem vencer, com um ponto, em 17º, seguido pelo Náutico, em 18º, também com um ponto.

A terceira rodada seguirá no domingo, com outros quatro jogos, incluindo o Ituano, e dois na segunda-feira, com direito a Caxias x Guarani.

Confira os jogos da 3ª rodada:

SÁBADO

Confiança-SE 1 x 2 Ponte Preta-SP

Londrina-PR 1 x 1 Maringá-PR

Retrô-PE 2 x 1 Figueirense-SC

CSA-AL 2 x 1 Náutico-PE

DOMINGO

16h30

Itabaiana-SE x São Bernardo-SP

Ituano-SP x Tombense-MG

19h

Brusque-SC x Ypiranga-RS

Botafogo-PB x ABC-RN

SEGUNDA-FEIRA

19h30

Anápolis-GO x Floresta-CE

Caxias-RS x Guarani-SP