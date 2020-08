Ponte Preta avança para quarta fase da Copa do Brasil

Jogando no sertão de Pernambuco, no estádio Vianão nesta terça-feira (25), a Ponte Preta derrotou o Afogados por 2 a 0. Na partida de ida, antes da paralisação da Copa do Brasil em março, os paulistas haviam ganho por 3 a 0. Com o resultado garantiu vaga na próxima fase. A Macaca agora retorna as atenções para a Série B do Brasileiro, e vai até o Maranhão encarar o Sampaio Corrêa, no próximo sábado (29) pela sexta rodada.

Com gols de Zé Roberto e Lazaroni, Ponte vence o Afogados por 2 a 0 e é o primeiro time confirmado na quarta fase da @CopadoBrasil! #SomosPontePreta! Cláudio Gomes

Com a vitória do time do treinador João Brigati, a Ponte embolsa R$ 2 milhões por chegar à quarta fase da Copa do Brasil. O adversário da próxima etapa ainda será conhecido através de sorteio realizado pela CBF com os dez clubes classificados. Apesar da eliminação, a equipe de Afogados da Ingazeira fez história em sua primeira participação no torneio nacional. Os pernambucanos agora se preparam para o início da Série D em setembro.

Os gols do triunfo da Macaca na partida desta terça foram de Zé Roberto e Guilherme Lazaroni. Enquanto o Sul e o Sudeste enfrentam frio, os jogadores atuaram em um calor de 32 graus no Nordeste.

