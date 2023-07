Ponte Preta anuncia oficialmente o técnico Pintado para sequência da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 16:35 Compartilhe

Agora é oficial. A Ponte Preta anunciou na tarde desta segunda-feira a contratação do técnico Pintado, que assinou contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. A apresentação oficial será nesta terça-feira, às 11h, no estádio Moisés Lucarelli.

“O novo professor está na área! Campeão mato-grossense no ano passado pelo Cuiabá e ex-Juventude, Pintado, aos 57 anos, retorna ao Majestoso para comandar a Macaca na temporada 2023. Bem-vindo, Pintado!”, postou o clube nas redes sociais ao confirmar o novo comandante.

Pintado chegou ao clube nesta manhã, acertou detalhes do contrato e de lá já foi para o Centro de Treinamento do Jardim Eulina, onde comanda o primeiro treino. Essa será a segunda passagem dom treinador pela Ponte Preta.

Em 2009, quando fez sua primeira passagem pelo clube, foram 17 jogos, com sete vitórias, seis empates apenas quatro derrotas. Um aproveitamento de 53%. Pintado já conhece grande parte dos jogadores do elenco alvinegro, com quem trabalhou em outros clubes, como Elvis, Fábio Sanches, Everton e André.

O técnico também tem passagens por São Paulo, Guarani, Cuiabá, Chapecoense, Goiás, Ferroviária e nesta temporada, antes do Juventude, fez um bom Paulistão pela Inter de Limeira. Sem vencer há três jogos, Pintado irá assumir a Ponte Preta na 13ª colocação da Série B com 22 pontos. Apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

