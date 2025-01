Ponte Preta aguarda avaliação do departamento médico para escalar quarteto contra o Corinthians

A Ponte Preta aguarda a avaliação do departamento médico para definir se poderá contar com o lateral Maguinho, os volantes Rodrigo Souza e Jhonny, além do atacante Jean Dias, para o confronto com o Corinthians, nesta quarta-feira, às 19h45, no Estádio Moisés Lucarelli, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Maguinho e Jean Dias deixaram o campo com dores durante o intervalo do empate por 1 a 1 com a Inter de Limeira, no sábado, em Campinas. A expectativa é que ambos sejam preservados, uma vez que a dupla atuou em todos os jogos do clube até agora.

Já Jhonny e Rodrigo Souza ainda não estrearam nesta temporada. A comissão técnica da Ponte Preta tem feito um trabalho especial para que ambos estejam em condições ideais para a primeira partida com a camisa alvinegra.

Quem também será reavaliado é Artur, que vem atuando como zagueiro. O jogador sofreu com dores na coxa na última semana e, mesmo assim, foi a campo diante da Inter de Limeira. Diante deste cenário, sua presença não está confirmada.

“Maguinho estava muito cansado, precisamos tirá-lo e colocamos o Pacheco que tem a mesma qualidade. O Jean também estava com dores e não voltou”, disse o treinador Alberto Valentim, explicando as mudanças durante a partida com a Inter. “A nossa sequência de jogos é grande, foram dois dias de intervalo e ainda repetimos o time, mas o cansaço pegou para essa falta de agressividade”, completou.

Na terceira posição do Grupo D, com seis pontos, atrás de São Bernardo (9) e Palmeiras (7), a Ponte Preta tenta entrar na zona de classificação diante do Corinthians, um dos favoritos ao título da competição.